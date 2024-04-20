В городе Запорожье и Днепропетровской области прогремели взрывы

В подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье произошёл взрыв, об этом заявил глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Фёдоров«Взрыв в Запорожье», — написал он в Telegram.
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