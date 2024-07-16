Мария Багреева: на форуме «Москва 2030» расскажут об экономике города

Гости форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» смогут больше узнать о городской экономике, встретиться с известными экономистами, пообщаться с популярными блогерами и предпринимателями, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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