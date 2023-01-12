Другие названия денежного дерева – крассула, счастливое дерево или толстянка. Это неприхотливая культура, которая относится к суккулентам.
Популярные статьи
- Сретение Господне - является значимым событием для христианского мира
- Ежегодно христиане отмечают праздник Крещение Господне (или Богоявление)
- Используя все методы размножения растений, уже через 2-3 года вы обзаведётесь достаточным количеством многолетников для своего участка, будете иметь возможность поделиться излишками саженцев с
Свежие комментарии