«Интер Майами» Месси назначил Кили Гонсалеса новым тренером. Год назад аргентинца предлагали «Спартаку»

«Интер Майами» объявил о договоренности с Кили Гонсалесом о работе новым тренером команды. 52-летнему аргентинцу осталось получить разрешение на работу в США, а пока нынешний тренер « Интер Майами » Гильермо Ойос временно сохранит свой пост, сообщает официальный сайт флоридского клуба.