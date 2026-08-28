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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер Майами» Месси назначил Кили Гонсалеса новым тренером. Год назад аргентинца предлагали «Спартаку»

«Интер Майами» объявил о договоренности с Кили Гонсалесом о работе новым тренером команды. 52-летнему аргентинцу осталось получить разрешение на работу в США, а пока нынешний тренер « Интер Майами » Гильермо Ойос временно сохранит свой пост, сообщает официальный сайт флоридского клуба.

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