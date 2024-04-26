Резкое повышение уровня воды в реках прогнозируют на севере Приангарья

Управление МЧС по Иркутской области передало неблагоприятный гидрологический прогноз. С 26 апреля по 1 мая ожидается вскрытие ото льда реки Лены на участке Усть-Кут – Киренск, а также реки Непы в районе села Токма и реки Нижней Тунгуски в районе села Подволошино.