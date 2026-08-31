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Ташуев — о «Балтике» Талалаева: «Так играют лучшие команды в мире. «ПСЖ» и «Барселона»

Ташуев — о «Балтике» Талалаева: «Так играют лучшие команды в мире. «ПСЖ» и «Барселона»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поделился мнением об игре «Балтики» в текущем сезоне.Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поделился мнением об игре «Балтики» в текущем сезоне.

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