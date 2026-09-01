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ФедералПресс

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Хуснуллин рассказал о строительстве и восстановлении объектов образования к 1 сентября

Хуснуллин рассказал о строительстве и восстановлении объектов образования к 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поздравил россиян с Днем знаний, отметив масштабную работу стройкомплекса по созданию комфортной образовательной инфраструктуры.

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