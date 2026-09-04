В Центральном банке России сообщили об увеличении числа банкоматов. Заметный рост количества устройств фиксировался во втором квартале впервые за несколько лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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