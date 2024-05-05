«Будут немыслимые потери у ВСУ»: ВС России «заваривают» для врага новый огромный котёл: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, к утру 05.05.24 г.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
По тому, что происходит на на Украине в левобережье с ВСУ, в планах России 3 большущих котлов. РВСН.
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13 час.
Eduard
Укроп хорош в &quot;котле&quot;,это же приправа!
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9 час.

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