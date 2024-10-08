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Несекретные материалы

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ВКС России стремятся нарушить логистику противника под Купянском

ВКС России стремятся нарушить логистику противника под Купянском

Российские военные продолжают уничтожать логистические коммуникации противника в зоне СВО. Накануне стало известно о поражении авиабомбами крупного железнодорожного узла в Харьковской области, в результате чего встали все перевозки на маршруте Харьков – Дергачи – Слатино – Новая Казачья.

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Комментарии
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Vasily Golov
Там в СВО забыли,что не разрушенные пути снабжения противника затягивают победу.2,5 года воюем,но ДНР и  ЛНР не освободили.Пути снабжения работают по графику.Европа сказала- пообещала вооружения и боеприпасов,считайте,что это уже на Украине,на линии боев.
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17 час.
VG
Vasily Golov
Власти новых регионов не ведут работу с населением по части денацификации.Разговорчики уже вышли в интернет.Тут дали каждому ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД.Это означает перехожу то туда,то обратно.Нашли работу ФСБ,Росгвардии,МВД.Сами показываются хорошими властями.Их избирали в тот самый ПЕРЕХОДНЫЙ.
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17 час.

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