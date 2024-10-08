ВКС России стремятся нарушить логистику противника под Купянском

Vasily Golov

Там в СВО забыли,что не разрушенные пути снабжения противника затягивают победу.2,5 года воюем,но ДНР и ЛНР не освободили.Пути снабжения работают по графику.Европа сказала- пообещала вооружения и боеприпасов,считайте,что это уже на Украине,на линии боев.