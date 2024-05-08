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Мбаппе о «ПСЖ» в ЛЧ после вылета: «Не все так плохо, у нас новый проект с молодыми игроками. Нужно выиграть Кубок Франции, это важная цель»

По сумме двух матчей парижане уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

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