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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» представил логотип, посвященный 30-летию клуба

«Торонто» представил логотип, посвященный 30-летию клуба

Эмблема посвящена 30-летию клуба и будет использоваться только в предстоящем чемпионате. Изображение: Официальный сайт «Торонто».

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