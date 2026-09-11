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Новости Липецка

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Космонавты Роскосмоса записали приветствие для «ЛевитовФеста-2026»

Видеообращение записали космонавты Роскосмоса Пётр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. Организатор фестиваля — исследователь и руководитель ТИЦ «Задонская земля» Валерий Сушков.

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