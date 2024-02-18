Лондон готовит новые санкции из-за смерти Навального

Персональные санкции пока только обсуждаются.фото: Агентство «Москва»--> Великобритания рассмотрит введение новых индивидуальных санкций после смерти Алексея Навального, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии