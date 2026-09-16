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ФНС заблокировала счета компании Тамары Гвердцители

ФНС заблокировала счета компании Тамары Гвердцители

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Студия Тамары Гвердцители». За организацией числится задолженность в размере 141 тыс.

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