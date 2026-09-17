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Нижегородская правда

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Андрей Дахин: «Причиняемые неудобства не превышают барьеров терпимости»

Андрей Дахин: «Причиняемые неудобства не превышают барьеров терпимости»

«Попытки недружественных стран Запада спровоцировать социальные расколы, конфликты в российском обществе не оправдывают вложенных в эти дела средств», — считает д.

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