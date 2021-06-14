От личное мнение

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • K50952
    Так где подробности ужасного плана "Б" ? Где упоминание о генерале Лебеде, который отдал свои голоса Ельцину (да будь...Социолог Попов ра...
  • Влад Владимиров
    Если бы эти неугомонные хохлы не гадили б России, то всех этих проблем они смогли бы избежать... Но , как время пока...Политолог объясни...
  • Татьяна НеструеваLaurinaitiene
    ну вот и кавказцы начали убивать родителейЖенщина изрезала ...

Украина как таран против Белоруссии: есть ли альтернатива экономическому каннибализму

Украина как таран против Белоруссии: есть ли альтернатива экономическому каннибализму

Разногласия между Украиной и Белоруссией в последние недели переросли в настоящее противостояние. Взаимные обвинения и срыв крупных интеграционных проектов вроде Днепровско-Вислянского водного пути Е-40, запрет на вещание телеканала «Беларусь 24» со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины и другие враждебные действия свидетельствуют лишь об одном — события на постсоветском пространстве развиваются в рамках какой-то особой логики, некой парадигмы, направленной на деструктив.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх