Названы последствия уничтожения крупнейшей газокомпрессорной станции Украины

Юшков: уничтожение газокомпрессорной станции — большая проблема для Украины Уничтожение крупнейшей газокомпрессорной станции Украины не повлияет на транзит газа из России в Европу, сообщил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.