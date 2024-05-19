Названы последствия уничтожения крупнейшей газокомпрессорной станции Украины

Юшков: уничтожение газокомпрессорной станции — большая проблема для Украины Уничтожение крупнейшей газокомпрессорной станции Украины не повлияет на транзит газа из России в Европу, сообщил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии