Нико Росберг: Рассел может столкнуться с ещё одной большой проблемой

Mercedes Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг считает, что Джордж Рассел может начать сомневаться в собственных силах из-за сложного сезона-2026.
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