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Полторы тысячи москвичей с огоньком штурмовали нормативы на Осеннем фестивале ГТО

Полторы тысячи москвичей с огоньком штурмовали нормативы на Осеннем фестивале ГТО

Москва в очередной раз доказала: спорт здесь не просто модное слово, а настоящая добрая традиция, которая объединяет тысячи людей.

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