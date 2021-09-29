Месси поделился эмоциями после первого гола за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в своем инстаграмме поделился эмоциями после первого гола за команду. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi) – Очень рад победе в такой сложной игре и тому, что забил свой первый гол.