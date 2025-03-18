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Немцы при Нагельсмане почти непобедимы — Скуадре адзурре не поздоровится даже дома. Прогноз на Италия — Германия

Немцы при Нагельсмане почти непобедимы — Скуадре адзурре не поздоровится даже дома. Прогноз на Италия — Германия

Тут и Доннарумма не спасет.В одном из четвертьфиналов плей-офф Лиги наций встретятся национальные команды Италии и Германии.

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