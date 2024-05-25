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Daily Mail: научный стартап анонсировал пересадку головы через 8 лет

Daily Mail: научный стартап анонсировал пересадку головы через 8 лет

Стартап Brainbridge опубликовал анимационное видео с технологией пересадкой головы. В компании уверяют, что такие операции позволят людям жить сотни лет, а проводить их можно будет уже в ближайшем будущем.

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