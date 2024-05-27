Как известно, ислам позволяет каждому дееспособному мужчине иметь одновременно четырех жен(без учета наложниц).
Многоженство: есть ли оно у чеченцев? Рассказываю подробно
Комментарии
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F I
Богатые многоженцы ,Без калыма не продадут молоденькую дочь нищеброду старику
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15 час.
АК
Александр Киевская Русь
Редко какой муж не имеет любовницу. Ко всему на свете привыкаешь и жена не исключение. Сколько вы сможете есть мед? Он сладкий, но через пару дней надоест. Или сколько вы сможете есть одно и тоже блюдо на завтрак, обед и ужин.? С женами точно также. Все красивые слова о супружеской верности обычное словоблудие. Привыкание заложено в природе человека и с этим ничего не поделаешь. Лично я в супружескую верность не верю. В конечном счете все зависит от деятельности половых желез. У одних они еле работают, это и есть верные мужья и жены. А если половые гормоны бьют в голову 24 часа в сутки, то тут никакие проповеди о супружеской верности не помогут.
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10 час.
Майя Maja
А у них "совокупляться с женщинами других вероисповеданий" очень такой...лёгкий грешок... Да и вообще...у них тоже хватает "лёгких" женщин..
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2 час.
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