ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Многоженство: есть ли оно у чеченцев? Рассказываю подробно

Многоженство: есть ли оно у чеченцев? Рассказываю подробно

Как известно, ислам позволяет каждому дееспособному мужчине иметь одновременно четырех жен(без учета наложниц).

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Комментарии
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F I
Богатые  многоженцы ,Без калыма не продадут молоденькую дочь нищеброду старику
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15 час.
АК
Александр Киевская Русь
Редко какой муж не имеет любовницу. Ко всему  на свете  привыкаешь и жена не исключение.  Сколько вы сможете есть мед? Он сладкий,  но через пару дней  надоест.  Или сколько вы сможете есть одно и тоже блюдо на завтрак, обед и ужин.? С женами точно также. Все красивые слова о супружеской верности  обычное словоблудие.  Привыкание заложено в природе человека и с этим ничего не поделаешь.   Лично я в супружескую верность не верю.  В конечном счете  все зависит  от деятельности половых желез.  У одних они  еле работают, это и есть  верные мужья и жены.  А если половые гормоны бьют в голову  24 часа в сутки, то тут никакие проповеди о супружеской верности не помогут.
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10 час.
Майя Maja
А у них &quot;совокупляться с женщинами других вероисповеданий&quot;  очень такой...лёгкий грешок... Да и вообще...у них тоже хватает &quot;лёгких&quot; женщин..
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2 час.

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