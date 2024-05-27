Многоженство: есть ли оно у чеченцев? Рассказываю подробно

АК

Александр Киевская Русь

Редко какой муж не имеет любовницу. Ко всему на свете привыкаешь и жена не исключение. Сколько вы сможете есть мед? Он сладкий, но через пару дней надоест. Или сколько вы сможете есть одно и тоже блюдо на завтрак, обед и ужин.? С женами точно также. Все красивые слова о супружеской верности обычное словоблудие. Привыкание заложено в природе человека и с этим ничего не поделаешь. Лично я в супружескую верность не верю. В конечном счете все зависит от деятельности половых желез. У одних они еле работают, это и есть верные мужья и жены. А если половые гормоны бьют в голову 24 часа в сутки, то тут никакие проповеди о супружеской верности не помогут.