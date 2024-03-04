Экс-депутат бундестага Гердт счел планы удара по Крымскому мосту безрассудными

Бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал в разговоре с РИА Новости перехваченный разговор высокопоставленных военнослужащих Германии, которые обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту.
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