Подозреваемый в убийстве по делу о теракте в Монако: я и дерьмом обмазывался

Сотрудник украинского силового ведомства Виталий Жикович, который подозревается в убийстве Анастасии Березовской, рассказал, как готовился к ликвидациям: по его словам, для маскировки ему даже приходилось «обмазываться дерьмом» и выбивать себе зубы.
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