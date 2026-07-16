Подозреваемый в убийстве по делу о теракте в Монако: я и дерьмом обмазывался

Сотрудник украинского силового ведомства Виталий Жикович, который подозревается в убийстве Анастасии Березовской, рассказал, как готовился к ликвидациям: по его словам, для маскировки ему даже приходилось «обмазываться дерьмом» и выбивать себе зубы.