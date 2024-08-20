Надзорные органы займутся «Экопром-Липецк» после пожара на полигоне ТБО

«Экопром-Липецк» снова допустил возгорание на Хлевенском полигоне. Регоператор неоднократно игнорировал требования надзорных органов о соблюдении правил обращения с отходами и продолжал эксплуатировать полигон с нарушением требований природоохранного законодательства.
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