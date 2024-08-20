НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

1 подписчик

Надзорные органы займутся «Экопром-Липецк» после пожара на полигоне ТБО

Надзорные органы займутся «Экопром-Липецк» после пожара на полигоне ТБО

«Экопром-Липецк» снова допустил возгорание на Хлевенском полигоне. Регоператор неоднократно игнорировал требования надзорных органов о соблюдении правил обращения с отходами и продолжал эксплуатировать полигон с нарушением требований природоохранного законодательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх