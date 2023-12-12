В Госдумуу внесли поправку о выплате семьям погибших на СВО в течение года

Согласно предложенной поправке к законопроекту, члены семей погибших участников спецоперации (СВО), которые являются сотрудниками государственных структур, смогут получить единовременную социальную выплату в течение года после гибели военнослужащего в зоне боевых действий.
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