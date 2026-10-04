Путин поздравил персонал Космических войск с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня Космических войск заявил, что России важно продолжать наращивать возможности своей орбитальной спутниковой группировки.
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