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Акинфеев про Яшина: «Мне надо было взять ЧМ или Евро, чтобы приблизиться. У него есть «Золотой мяч», это о многом говорит»

Акинфеев про Яшина: «Мне надо было взять ЧМ или Евро, чтобы приблизиться. У него есть «Золотой мяч», это о многом говорит»

Игорь Акинфеев ответил на вопросы про Льва Яшина и свое место в истории. – Когда-то вы сказали, что вы никто по сравнению с Яшиным.

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