Рубио обвинил Иран в провале мирных переговоров с США

Государственный секретарь США Марко Рубио на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле заявил, что Соединенные Штаты связывают провал инициативы по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке с «несерьезным отношением» Ирана к переговорам.