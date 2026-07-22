Рубио обвинил Иран в провале мирных переговоров с США

Государственный секретарь США Марко Рубио на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле заявил, что Соединенные Штаты связывают провал инициативы по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке с «несерьезным отношением» Ирана к переговорам.
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