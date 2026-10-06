Может ли ваш питомец подхватить простуду от вас? Разбираемся с ветеринарами!

Сезон простуд в разгаре, а вместе с ним и вопросы: «А что с моим питомцем?» Если вы заболели ОРВИ, не спешите паниковать — ваш четвероногий друг в зоне риска не из-за вашего насморка, а из-за других, специфичных для животных, вирусов.