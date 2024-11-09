Битва за Новую Сорочину, Часов Яр и Курахово: последние новости спецоперации на 9 ноября 2024 года, карта боевых действий на Украине

Фото © РИА Новости. Константин Михальчевский На 9 ноября российские силы активизировали наступление по нескольким направлениям на Украине, ведя бои в районах Новой Сорочины, Часов Яра и Курахово, а также расширяя контроль в стратегических точках.
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