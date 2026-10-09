Метаматериалы: как геометрия побеждает химию и превращает вещество в программируемый код

Когда-то мне казалось, что мир материалов устроен предельно ясно: есть медь — она проводит ток, есть стекло — оно прозрачное, есть алмаз — он твёрдый.
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