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Обновление Payday 3 от 5 октября принесет более 200 исправлений ошибок; не исключе...

Обновление Payday 3 от 5 октября принесет более 200 исправлений ошибок; не исключе...

Обновление Payday 3 от 5 октября принесет более 200 исправлений ошибок; не исключен ремастеринг старых картХотя Starbreeze уже упоминала, что 5 октября этого года выйдет обновление Payday 3, студия раскрыла более подробную информацию об исправлениях, входящих в патч.

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