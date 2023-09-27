Обновление Payday 3 от 5 октября принесет более 200 исправлений ошибок; не исключе...

Обновление Payday 3 от 5 октября принесет более 200 исправлений ошибок; не исключен ремастеринг старых картХотя Starbreeze уже упоминала, что 5 октября этого года выйдет обновление Payday 3, студия раскрыла более подробную информацию об исправлениях, входящих в патч.