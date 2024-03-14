Сегодня был утерян телефон, айфон 10 xr, в чёрном чехле, на экране наклеена защитная плёнка она потресканая по бокам.
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Сегодня был утерян телефон, айфон 10 xr, в чёрном чехле, на экране наклеена защитная плёнка она потресканая по бокам.