Ион Стурза: "За что мы боролись и с чем остались"

Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Стурза опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил свое мнение относительно текущей социально-политической ситуации в Республике Молдова, сообщает Noi.
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