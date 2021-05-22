Пропавшие славянские рунические книги

Тайная доктринаПропавшие славянские рунические книгиПропавшие славянские рунические книги Не секрет, что историю иногда переписывают в угоду властям предержащим.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновМоя суббота 🧘🏼 А как прошла ваша?Юрий ИльиновПОТЕРЯ ЖЕНЫ ОЦЕНИВАЛАСЬ ДЕСЯТИКРАТНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПОТЕРЯ МУЖА В Викторианской Англии существовал определенный этикет, когда дело касалось траура по потерянным близким. Известно, что во время траура скорбящие должны носить черное. Менее известно, что не все потери считались равноценными Если женщина потеряла мужа, она должна была оплакивать его два-три года. Если мужчина потерял жену, он должен был скорбить всего лишь три месяца. Потеря родителя или ребенка заслуживала года траура. Тетя или дядя - три месяца. Племянница или племянник - два месяца. А для двоюродного брата ( сестры) - от четырех до шести недель. Нарушение этих норм могло повлечь потерю репутации в обществе.Комментировать
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