Пилот "нарисовал" в небе над США картину "Крик" Эдварда Мунка: что ещё в его коллекции

В соцсетях он известен как Pilot Picasso и занимается таким "небесным искусством" с 2020 года.В США пилот за шесть часов "нарисовал" в небе знаменитую картину Эдварда Мунка "Крик", проложив над штатом Миссури соответствующую траекторию полёта, которую опубликовал сервис Flightradar24 в соцсети X (заблокирована в России).
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