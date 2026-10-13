Пилот "нарисовал" в небе над США картину "Крик" Эдварда Мунка: что ещё в его коллекции

В соцсетях он известен как Pilot Picasso и занимается таким "небесным искусством" с 2020 года.В США пилот за шесть часов "нарисовал" в небе знаменитую картину Эдварда Мунка "Крик", проложив над штатом Миссури соответствующую траекторию полёта, которую опубликовал сервис Flightradar24 в соцсети X (заблокирована в России).