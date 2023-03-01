Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 1 марта?

О плановых ремонтах на городских сетях сообщили в пресс-службе администрации города.С 9:00 до 17:00 теплоснабжение отключат по адресам: улица Комсомольская, 6, 8, 10, 10/½, 12, 12/1; проспект Ломоносова, 281, 283, 283/½, 285, 285/1; улица Суворова, 9, 9/½/3, 11, 11/½; проспект Троицкий, 176, 178, 180, 182, 184, 186; проспект Дзержинского, 1, 1/3, ¼; проспект Ленинградский, 265, 265/½/¾, 267, 269, 269/½/3, 271, 271/1, 273, 275/1; улица Никитова, 1/1, 2, 3-8; улица Воронина, 31/4, 37/4.