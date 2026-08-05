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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Аршавин: «Казалось, что «Спартак» и «Зенит» будут главными претендентами на медали. И это подтверждается пока»

Заместитель генерального директора « Зенита » по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о результатах « Спартака » на старте сезона.

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