Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Интересно,как?Пентагон призывае...
  • Вера Роднова
    От Пескова зависит столько же,сколько от любого простого россиянина. Больше его слушайте он много чего наговорит.Возможный авиудар...
  • Сергей Карабухин
    ..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фа...Блинкен назвал оп...

В Госдепе заявили, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России

В Госдепе заявили, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России

В американском Госдепе считают, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России. С таким заявлением выступил на брифинге во вторник, 19 ноября, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, комментируя изменения российской ядерной доктрины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх