В Госдепе заявили, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России

В американском Госдепе считают, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России. С таким заявлением выступил на брифинге во вторник, 19 ноября, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, комментируя изменения российской ядерной доктрины.