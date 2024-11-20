В Госдепе заявили, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России

В американском Госдепе считают, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России. С таким заявлением выступил на брифинге во вторник, 19 ноября, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, комментируя изменения российской ядерной доктрины.
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