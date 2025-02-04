Детям предложили дать право менять имена без согласия родителей – в особом случае

О Ольга Ну правильно: сначала имя поменяют, потом поменяют пол, а потом можно и родителей поменять по своему вкусу. Поэтому эти "новые" люди так и рвались во власть, чтобы подыгрывать западу. Все идет четко по плану пиндосии.

HotRS Хрень, конечно, а с другой стороны светился по ящику лет -дцать назад родитель, назвавший своих детей как-то типа Изделие N23Q15. И нахрена такое имя терпеть до 18 лет?