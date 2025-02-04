Успехи России Никогда такого не было, и вот опять! В России предложили, чтобы дети могли менять своё имя до достижения 18 лет и без согласия родителей.
Детям предложили дать право менять имена без согласия родителей – в особом случае
Комментарии
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Ольга
Ну правильно: сначала имя поменяют, потом поменяют пол, а потом можно и родителей поменять по своему вкусу. Поэтому эти "новые" люди так и рвались во власть, чтобы подыгрывать западу. Все идет четко по плану пиндосии.
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7 час.
HotRS
Хрень, конечно, а с другой стороны светился по ящику лет -дцать назад родитель, назвавший своих детей как-то типа Изделие N23Q15. И нахрена такое имя терпеть до 18 лет?
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6 час.
Nikita Kopitov
Так вроде в 2017 году гарант подписал закон,О запрете регистрировать в ЗАГС странные имена, странно, что Даванков этого не знает и не предлагает спрашивать с работников загсов за нарушение сего закона
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4 час.
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