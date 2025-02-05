Бывшего главу района Карелии признали виновным, срок дали условный

Экс-главу администрации Медвежьегорского района Максима Антипова наказали за махинации со щебнем, усмотрев в этом превышение полномочий Бывшего главу администрации Медвежьегорского района Максима Антипова признали виновным в превышении должностных полномочий.
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