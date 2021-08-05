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Пассажирам самолета Екатеринбург—Москва заменили борт. Их Superjet экстренно сел в Казани

Пассажирам самолета Екатеринбург—Москва заменили борт. Их Superjet экстренно сел в Казани

Вынужденная посадка Sukhoi Superjet 100 произошла по технической причине (фото из архива) Пассажиры самолета Екатеринбург—Москва, который сегодня ночью совершил экстренную посадку в аэропорту Казани, вылетели к месту назначения другим бортом.

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