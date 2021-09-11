В Липецкой области пообещали финансово помочь пострадавшим в результате взрыва газа

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что власти региона финансово помогут семьям погибших при взрыве газа в доме в посёлке Солидарность Елецкого района, а также тем, кто так или иначе пострадал в результате происшествия.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что власти региона финансово помогут семьям погибших при взрыве газа в доме в посёлке Солидарность Елецкого района, а также тем, кто так или иначе пострадал в результате происшествия.
Свежие комментарии