Пустырь, прощай: пешеходную аллею благоустроили в Новоникольске

Пешеходная аллея появилась в селе Новоникольск на улице Советской, неподалеку от Дома культуры. Ранее на этом месте была неосвоенная, эстетически непривлекательная территория, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.