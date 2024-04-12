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В Америке ребенок родился в один день с отцом и дедом и был назван также

В Америке ребенок родился в один день с отцом и дедом и был назван также

В США младенец родился в ту же дату, что и его отец с дедушкой. Мальчика назвали в их честь. Даниэль Лесински-младший появился на свет 26 марта – в день рождения дедушки Даниэля Лесински-старшего и отца Даниэля Лесински-среднего.

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