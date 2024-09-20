Упавшего с трибуны подростка нашли мертвым на стадионе в Чечеуле

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Бездыханное тело 12-летнего мальчика нашли на открытом спортивном стадионе в селе Чечеул Канского района, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.
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