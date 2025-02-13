Недавнее решение парламента Армении о начале процесса присоединения страны к Европейскому Союзу стало важным событием на политической арене.
Вассерман: вступление в Евросоюз разорит Армению
Комментарии
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Eduard
Да не возьмут их,успокойся.Запад не Восток,Армения это Восток,
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1 д.
Eduard
Удивляет,как это в Африке нет желающих стать частью ЕС! Ха,ха,ха!
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1 д.
Eduard
Конечно ЕСэто выгодно чьё-то членство,это рабы и семля кем можно командовать.А рабы будут мечтать жить как в Щвейцарии! При этом попрощались со страной саоей.Так без войны её потеряли!
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1 д.
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