Вассерман: вступление в Евросоюз разорит Армению

Да не возьмут их,успокойся.Запад не Восток,Армения это Восток,

Eduard

Конечно ЕСэто выгодно чьё-то членство,это рабы и семля кем можно командовать.А рабы будут мечтать жить как в Щвейцарии! При этом попрощались со страной саоей.Так без войны её потеряли!